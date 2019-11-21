Россияне штурмуют медучреждения, чтобы получить водительские справки. Уже с пятницы всех желающих сдать на права будут направлять на два дополнительных анализа. Стоимость этих процедур составит несколько тысяч рублей.

Россияне штурмуют медучреждения, чтобы получить водительские справки. Уже с пятницы всех желающих сдать на права будут направлять на два дополнительных анализа. Стоимость этих процедур составит несколько тысяч рублей. Кроме того, ГИБДД предлагает и другие изменения в процедуру выдачи прав, вызывающие немало споров.Москва. Утро. Картина родом из конца 80-х. Огромная очередь, только не за товарами, а за водительскими справками, которые ожидающие спешат получить именно сегодня."Кто-то кому-то рассказал, что цена справок вырастет в разы. И справки будут стоить до 10 тысяч". "Надо будет проходить тест на наркотики, на алкоголь, и сумма увеличивается".И действительно, с завтрашнего дня желающим получить права или тем, кто удостоверение меняет или возвращает, придется проходить тест на карбогидрат-дефицитного трансферрина. Этот белок — маркер, указывающий на то, что человек часто употребляет алкоголь. Если уровень вещества в твоей крови выше 1,2%, по новым правилам, тебе прямая дорога в накродиспансер. Плюс теперь необходимо будет сдавать мочу на наличие наркотиков. Если результат окажется положительным, пробы направят в лабораторию на дополнительный тест. Тех, кто пришел сегодня за справками, больше всего волнует денежный вопрос."Больше 4 тысяч. Откуда у меня такие деньги? Я пенсионер. Пенсия 14 тысяч. Наркоманы не пойдут сюда. Они все равно где-то ее приобретут"."Если все будут за это платить, а платить придется и немало, значит, честное большинство будет платить за нечестное меньшинство. Плюс — данный анализ не будет внезапным, а значит, к нему можно подготовиться", — пояснил Петр Бакулов, соискатель к.т.н. (аспирант) кафедры "Транспортная Телематика" МАДГТУ (МАДИ).Еще одно нововведение, касающееся водителей, которое, впрочем, только обсуждается: МВД опубликовало проект поправок сразу в несколько законов. Речь идет о создании единой с Минздравом базы, в которой будет иметься вся актуальная информация о состоянии здоровья водителей. Пришел в больницу, поставили диагноз – в ГИБДД тут же о диагнозе узнали. Сейчас права выдаются на 10 лет, и в течение этого срока инспекторы не могут знать, как меняется состояние здоровья водителя. К тому же часто в справках имеются и вовсе заведомо ложные сведения. Эти пробелы в автоинспекции намерены устранить."Новый порядок позволит упросить жизнь водителей, они будут получать допуск в электронном виде. Данный документ МВД будет подтягивать автоматически через системы Минздрава", — отметил начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Роман Мишуров."Сейчас выдаются справки и есть истории, когда они были выданы организацией, не имеющей аккредитации. Были случаи, когда водители проходили комиссию, а их вообще нельзя было допускать — люди с эпилепсией или стоящие на учете в наркодиспансерах. А при помощи электронного документооборота легче будет отслеживать", — сказал главный инженер инспекции ОНФ — "Карта убитых дорог" Николай Мелков.То есть справки станут электронными. Исключаются подделки и выданные незаконно документы, однако не само создание единой базы с Минздравом вызывает бурную волну обсуждения. Многие сомневаются в норме, по которой права по медицинским показаниям могут забрать без суда.В случае подтверждения наличия у водителя транспортного средства заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством, либо неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами аннулируется."Это нонсенс, такого я не знаю ни в одной стране мира. 2.39 Тогда министерство здравоохранения должно заниматься водителями, а не МВД. Если это так, зачем передавать базу? Давайте все передадим Минздраву", — сказал председатель Федерации автовладельцев РФ Сергей Канаев."Я думаю, что будет много проблем. Будет много жалоб. Отбирают наше право на обращение в суд. В Конституции наши права урегулированы, но здесь его отбирают", — отметил адвокат Максим Суров.В ГИБДД парируют – во-первых, инспектора не интересует диагноз, а только лишь заключение – может водитель управлять или нет. И это компетенция врачей. Во-вторых, практика лишения прав по медицинским показаниям есть и сейчас, но она крайне трудоемкая. Теперь будет проще."Это процесс автоматизируется. То есть, как только человек приобретает эти ограничения, мы не дожидаемся, пока это станет известно органам прокуратуры, а медицинские учреждения сами выносят решения, что он не может управлять автомобилем", — сказал Роман Мишуров начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России.Так или иначе, это только проект поправок. Они опубликованы и их можно и нужно обсуждать.