20 ноября в одной из групп социальной сети ВКонтакте появился пост, демонстрирующий необычный рацион школьников Омска. На снимке было изображено блюдо, напоминающее омлет, но имеющее при этом синий оттенок. Вот чем кормят в школе №15, - отметил автор поста.

20 ноября в одной из групп социальной сети "ВКонтакте" появился пост, демонстрирующий необычный рацион школьников Омска. На снимке было изображено блюдо, напоминающее омлет, но имеющее при этом синий оттенок. "Вот чем кормят в школе №15", — отметил автор поста.На инцидент обратил внимание местный департамент образования. Многие пользователи посчитали, что такой вид омлет приобрел из-за плесени. Специалисты департамента провели внеплановую проверку, в результате которой выяснилось, что блюдо получило неестественный цвет из-за взаимодействия с металлом.Сотрудники пищеблока использовали противень, который не предназначен для приготовления омлета. Как пояснили в департаменте образования, именно из-за этого произошла реакция окисления металла и молочных продуктов. При этом в ведомстве отметили, что внешний вид синего омлета никак не повлиял на его вкус и консистенцию.Как сообщает портал NGS55.RU, блюдо сняли с реализации. Администрация школы извинилась за случившееся перед родителями учеников за несостоявшийся завтрак. В настоящее время проверка по данному факту продолжается.