Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в отношении проникших на крышу одной из башен комплекса Москва-Сити и устроивших драку с охраной здания руферов полиция возбудила уголовное и административные дела.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в отношении проникших на крышу одной из башен комплекса "Москва-Сити" и устроивших драку с охраной здания руферов полиция возбудила уголовное и административные дела.Ранее сообщалось, что инцидент произошел в минувший понедельник, 18 ноября, напоминает ТАСС. Несколько человек, проникших на крышу башни "Империя", устроили драку с пытавшимися помешать им охранниками, а также распылили газ из баллончика.Сотрудниками полиции был задержан ранее судимый молодой мужчина, который, по его словам, планировал провести с крыши высотного здания фотосъемку. В отношении этого злоумышленника было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство")". Также были задержаны еще пятеро молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").