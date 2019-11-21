В Петербурге полицейские задержали подозрительных женщин и доставили их для досмотра в отделение. Одна из задержанных проглотила обмотанный изолентой сверток с кокаином, чтобы избежать ..

В Петербурге полицейские задержали подозрительных женщин и доставили их для досмотра в отделение. Одна из задержанных проглотила обмотанный изолентой сверток с кокаином, чтобы избежать наказания за преступление.Правоохранители отвезли злоумышленницу в больницу. Хирурги провели успешную операцию и извлекли вещдок из желудка. Следствие готовится к возбуждению уголовного дела, пишет .