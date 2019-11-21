Таким образом организаторы хотят создать самую искреннюю атмосферу, возможную в ресторанной среде.

Кафе-бар, в котором официанты будут хамить посетителям и ругаться матом и вообще "вести себя, как хотят", откроется в Санкт-Петербурге, пишет издание "Бумага"."Это место, где официанты-комики стебутся над гостями. Они ругаются матом, ведут себя, как хотят, тем самым создают самую искреннюю атмосферу, возможную в ресторанной среде", - рассказали организаторы.Помимо порций колких фраз и хамства, здесь можно будет также поесть и выпить. Например, выбрать коктейль "вилкой в глаз".