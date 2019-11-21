В Приморье парень случайно поджег дом, пока майнил криптовалюту. Уточняется, что он не рассчитав силы тока. Предприимчивый бизнесмен установил оборудование на чердаке, подключив ферму к 15 ..

В Приморье парень случайно поджег дом, пока майнил криптовалюту. Уточняется, что он не рассчитав силы тока.Предприимчивый бизнесмен установил оборудование на чердаке, подключив ферму к 15 блокам питания. В итоге произошло короткое замыкание. Пламя охватило чердак и перекинулось на квартиры. Мужчина решил никого не предупреждать. Он схватил два своих системных блока и попытался сбежать. В отношении него было возбуждено уголовное дело, пишет телеграм-канал "Hue".