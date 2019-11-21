Объемы строительства жилья могут не дотянуть до цифр, обозначенных в нацпроекте, из-за высоких ставок по ипотеке и долевой реформы.

Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м.По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья. Согласно нацпроекту, в этом году этот показатель должен быть доведен до 94 млн кв м, а в 2020-21 – до 98 и 94 млн кв. м. К 2024 году в России должно ежегодно вводиться 120 млн кв м нового жилья.Мутко предлагает скорректировать показатели на 2019-2021 до 75,7 млн кв м. Таким образом, произойдет сокращение ввода жилья почти на 14%, 22,3% и 19,5% от запланированных объемов.Необходимость заморозки вице-премьер объясняет низкими темпами роста ВВП - 1,3% вместо планируемых 2,2% и высокими ставками по ипотеке. Согласно нацпроекту, в 2019 году они должны составлять 8,9%, но в реальности около 10%. Еще один фактор – переход отрасли на проектное финансирование, которое тоже скажется на объемах вводимого жилья, передает газета "Коммерсант".Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем его финансирования превышает 1 трлн рублей.