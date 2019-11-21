Подозреваемому грозит до 3 лет тюрьмы

В Селивановском районе возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в краже 3 кг мяса у друга своей племянницы. Подозреваемому грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает УМВД России по Владимирской области.52-летний селивановец обнаружил пропажу мяса на утро после вечернего конфликта с подругой. Мясо пропало спустя несколько часов от её ухода из дома. Оказалось, что как только женщина вернулась домой, она рассказала о конфликте своему дяде и попросила его сходить, забрать её вещи.Увидев, что хозяин дома спит, помимо вещей племянницы, 66-летний житель Селивановского района украл из холодильника 3 кг мяса, надеясь, что потерпевший не вспомнит о нём.