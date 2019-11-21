В Сочи сохраняется режим пожароопасности, передает Вести Сочи. По информации МЧС, на территории края в данный момент зафиксировано только одно возгорание - в самом курорте. Оно локализовано.

В Сочи сохраняется режим пожароопасности, передает "Вести Сочи". По информации МЧС, на территории края в данный момент зафиксировано только одно возгорание — в самом курорте. Оно локализовано. Несмотря на это, работа по тушению лесных пожаров продолжается. Так называемый низовой огонь не затрагивает деревья, но может быстро распространяться по сухой листве и траве.С сегодняшнего дня спасатели начали обходить дачные территории. Они проводят с жителями региона профилактические беседы и разъясняют, какие ограничения накладывает введенный пожароопасный режим. Например, строго запрещается разведение костров, нельзя сжигать сушняк. Под особо пристальным вниманием находятся земли, вплотную примыкающие к лесной полосе.Ситуация на территории Сочинского национального парка контролируется круглосуточно. Наряду с его сотрудниками, при обнаружении тлеющих листьев на помощь выходят добровольцы и сотрудники МЧС. Используется воздушная авиация и не менее 60 единиц техники.