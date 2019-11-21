В ходе следствия также установлены факты повторного управления фигурантом транспортом в нетрезвом состоянии и уклонения от административного надзора.

В августе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о, якобы, заложенном взрывном устройстве в одном из домов районного центра. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, представители других силовых ведомств и экстренных служб. В ходе проверки было установлено, что факт не соответствует действительностиВ ходе проведенного правоохранителями комплекса оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника, оставившего сообщение. Им оказался 40-летний местный житель. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания.В дальнейшем правоохранители установили, что решением суда в декабре прошлого года в отношении злоумышленника был установлен административный надзор и соответствующие ограничения, которые фигурант неоднократно нарушал.Накануне ложного сообщения злоумышленник, употребив спиртное, сел за руль автомобиля «ВАЗ-2107» и был остановлен сотрудниками ОГИБДД. В ходе проверки выявлено, что ранее мужчина подвергался административному наказанию за нетрезвую езду и был лишен права управления транспортом.В настоящее время следственным отделом межмуниципального отела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и ч.2 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).