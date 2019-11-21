Велогонщица Ольга Забелинская может выступать за сборную Узбекистана на Олимпиаде в Токио. Спортсменка получила официальное разрешение.

Велогонщица Ольга Забелинская может выступать за сборную Узбекистана на Олимпиаде в Токио. Спортсменка получила официальное разрешение.Ольга Забелинская в составе сборной России завоевала две бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в Лондоне — в индивидуальной и групповой гонках. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро взяла серебро в раздельной гонке. В 2018 году Ольга решила сменить спортивное гражданство. Через полтора года она получила право выступать на Олимпиаде под флагом Узбекистана.Федерация велосипедного спорта России не чинила препятствий переходу Забелинской в сборную Узбекистана. Ольга выступала за новую команду на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). Но для допуска на Игры потребовалось специальное решение.