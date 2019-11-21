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<a href="https://33live.ru/novosti/21-11-2019-vernuvshayasya-v-rossiyu-vetlickaya-lishila-malaxova-samogo-cennogo.html" target="_blank">Вернувшаяся в Россию Ветлицкая лишила Малахова самого ценного</a> - Наталья Ветлицкая появилась в новом выпуске шоу Андрея Малахова Привет, Андрей! Стало известно, какой ценой телеведущему удалось заманить строптивую артистку к себе на программу.