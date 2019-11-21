Сегодня у них последний шанс заплатить за справку 250 рублей. Несмотря на очередь, они называют себя счастливчиками

Те владимирцы, у кого подошло время менять водительское удостоверение, с раннего утра стоят за справками в наркодиспансере. Сегодня у них последний шанс заплатить за справку 250 рублей. Несмотря на очередь, они называют себя счастливчиками, потому что те, кто придут завтра заплатят почти в 20 раз больше.В наркодиспансере задействованы все специалисты. Прием ведет даже главврач.Напомним, С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав. Подорожание связано с необходимостью сдавать ряд дорогостоящих анализов.В уже появились фотографии с новым прейскурантом цен. Так, стоимость комиссии для получения прав категории А и В будет стоить 5300 рублей, для категорий С,D,E - 7200.Главная задача новвоедения - не допустить к управлению транспортом наркоманов и пьяниц. Водители согласны, с этой российской бедой надо бороться. Но при этом уверены, что многократное увеличение цены за справку проблему не решит.Подробности – в следующих выпусках новостей