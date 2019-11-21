Автомобилистов России потрясла новость о скором подорожании справки от нарколога. Вторые сутки люди занимают очереди с утра.

Автомобилистов России потрясла новость о скором подорожании справки от нарколога. Вторые сутки люди занимают очереди с утра. И Владимир не стал исключением. Но готов ли областной наркодиспансер к нововведениям и что думают жители о новом законе, выясняла Екатерина Гусева.Жарко, неудобно, тесно, но все же они называли себя счастливчиками. Сегодня водители, которые меняли водительское удостоверение по истечению срока, заплатили за справку от нарколога всего 250 рублей. Завтра стоимость прохождения комиссии должна была вырасти в пять, а для кого-то и в семь раз. Новость, как гром с ясного неба, говорит Елена Яшина.- Подошел срок замены прав в декабре, я даже не знала об этой ситуации, вот так проводим время - уже третья очередь.Справка от нарколога выдается раз в 10 лет тем водителям, которые ни разу не попадались за рулем в нетрезвом виде и начинающим автолюбителям. Теперь, чтобы не допустить к управлению автомобилем пьяниц и наркоманов, Минздрав потребовал сдавать дорогостоящие анализы крови и мочи. Специалисты уверяют, если человек регулярно "употребляет", а перед медкомиссией решил воздержаться, то анализы это выявят. Но у владимирцев - другое мнение.- По моему, это просто собирание денег. Каким образом это может обезопасить? Что, наркоманов и алкоголиков будет меньше? Вряд ли. - Наркоманов и пьяных за рулем все больше. А что могло бы их остановить? Эта мера остановит? - Нет, конечно. - А вы как считаете? - Не остановить, это просто - денег содрать с людей и все.Приказ Минздрава оказался неожиданностью и для специалистов областного наркодиспансера. Вторые сутки здесь работают в режиме нон-стоп. Прием ведет даже главврач. Кстати, во владимирском диспансере нет "супероборудования" для "суперанализов". Оно только в планах."Вчера мы только приняли 500 человек. Сегодня будет нагрузка еще больше. Для того, чтобы всех обслужить, задействовали все силы: работают и бухгалтерия, и экономисты, врачи, медсестры - все-все -все. Работаем в усиленном режиме, чтобы всех обслужить и помочь им",- рассказала Анна Александровна, главная медицинская сестра.Общий водительский стаж, шутит Виктор Ермаков, - 95 лет: 60 за рулем велосипеда и за "баранкой" - 35. Никогда не садился пьяным за руль. Давно ведет здоровый образ жизни. Увидев очередь, расстроился, если сегодня не успеет, потом уже придется почти полпенсии отдавать за справку. Тоже уверен - сколько бы ни стоила - она не спасет от "неадекватов". У него своя манера поведения на дороге. А вообще, лучше на велосипеде."Чувствуешь, что впереди какой-нибудь чайник, держи дистанцию и веди себя адекватно. И тогда с тобой также будут поступать",- советует Виктор Ермаков.Нерва добавляет и ситуация с парковками. Здесь их просто нет. Водители бросают их под знаками. В очереди грустно шутят: сегодня сэкономим на справке, завтра заплатим за эвакуатор. Завтра по техническим причинам областной наркодиспсер не работает. Тем временем, Минздрав оперативно отреагировал на возмущение водителей со всей страны. Около трех часов дня стало известно, что ведомство отложило вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра. Цитата "для изучения адекватного ценообразования в регионах".Екатерина Гусева, Александр Голубе "Вести-Владимир"ФотоФото