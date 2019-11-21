Он одержал четыре победы над соперниками.

Чемпионат мира по универсальному бою среди мужчин и женщин проходит в Анапе с 18 по 25 ноября 2019 года. Мужчины выступают в девяти весовых категориях, минимальная из которых «До 60 кг», максимальная – «Свыше 95 кг». Женщины – в семи весовых категориях, где минимальная «До 48 кг», максимальная – «Свыше 78 кг».Владимирский спортсмен выиграл чемпионат мира по универсальному бою в весовой категории «До 90 кг». Он одержал четыре победы над соперниками. Также Андрей выполнил норматив на звание «Мастер спорта международного класса» (МСМК).Спортсмен тренируется у Алексея Анисимова и Андрея Гадалова, сообщает Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области.Фото Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области.