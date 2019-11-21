В поединке с клубом Тамбов наши ребята одержали убедительную победу.

У созданной в этом году хоккейной команды "Владимирские львы", выступающей в Юниорской хоккейной лиге, состоялась первая в ее истории домашняя игра. В поединке с клубом "Тамбов" наши ребята одержали убедительную победу.Команда юниоров "Владимирские львы" - профессионалы. У ребят - контракты, и хоккей для них - настоящая работа. Возможно, начало большой спортивной карьеры. Ведь юношескую хоккейную лигу прошло большинство нынешних российских игроков Континентальной лиги. До лета этого года во Владимире профессиональной команды такого уровня никогда не было. Нынешний сезон для нее - дебютный. Одержана одна победа на выезде - над клубом "Тверичи". Теперь - уже во Владимире - "львами" с красивым счетом 7:1 побежден "Тамбов"."Они должны верить в себя, должны чувствовать этот вкус победы. Надеюсь, что победы будут и не нужно будет их долго ждать. У нас следующий выезд. Я надеюсь, что тоже победим. Будем стараться, будем работать",- сказал Василий Данилкин, директор хоккейного клуба "Владимирские львы".В команде, созданной с нуля под эгидой Федерации хоккея Владимирской области - перспективные ребята 16-17 лет, которые прошли жесткий отбор. Они не только из нашей области, но и из других регионов. Тренирует юных "львов" Максим Здоровов, сам играл в профессиональный хоккей за океаном. Нынешняя игра показала, что наши ребята смело вступают в силовое противоборство. Но даже оставшись с тремя полевыми игроками, не только защищают ворота, но и способны контратаковать. Две из семи шайб забросил крайний нападающий "Владимирских львов" 17-летний одиннадцатиклассник Роман Кузнецов. На его счету еще и две голевые передачи. Две шайбы в составе «Львов» также забросил Кирилл Хайдуков, по разу отличились Данила Бычков, Артем Русаков и Кирилл Шарафутдинов.«Первый период выиграли всего 1:0. То есть как то не сложилось сначала. Может быть, недооценили соперника. Во втором периоде как-то разыгрались - забросили побольше шайб. А в третьем - это уже как должное - заходили шайбы»,- поделился Роман Кузнецов, крайний нападающий «Владимирских львов»Игры Юношеской хоккейной лиги продлятся до мая. Всех любителей хоккея и патриотов спорта приглашают на домашние игры "Владимирских львов" в Ледовый комплекс "Владимир". Вход на них - бесплатный. Болеем за наших и желаем им побед!Михаил Язынин, Александр Чунаев, «Вести-Владимир»