Антон Коновалов, выступающий в весовой категории «90 кг», выиграл Кубок России по самбо. Соревнования проходят с 19 по 22 ноября 2019 года в городе Кстово Нижегородской области.

Антон Коновалов, выступающий в весовой категории «90 кг», выиграл Кубок России по самбо. Соревнования проходят с 19 по 22 ноября 2019 года в городе Кстово Нижегородской области.В борьбе за первое место Антон выиграл пять схваток. Финальный поединок Коновалов провел в среду, 20 ноября. Его соперником стал тульский спортсмен Антон Суровцев, Мастер спорта международного класса (МСМК), неоднократный победитель первенств мира и обладатель Кубка Европы по самбо.По итогам соревнований Коновалов был отобран для участия в Кубке мира среди мужчин. Состязания, пройдут в Москве с 19 по 22 марта следующего года.Наставником владимирского спортсмена является тренер Александр Логвинов.В Кубке России по самбо среди мужчин, женщин и по боевому самбо приняли участие около 500 спортсменов из всех регионов страны. Борьба велась в девяти весовых категориях: от «48 кг» до «свыше 80 кг» у женщин и «от 52 кг» до «свыше 100 кг» у мужчин, сообщает Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области.Фото Департаментапо физической культуре и спорту администрации Владимирской области