По приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2019 года, им стал старший советник юстиции Федосов Андрей Евгеньевич.

По приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2019 года, им стал старший советник юстиции Федосов Андрей Евгеньевич.Андрей Евгеньевич родился во Владимире в 1979 году, в 2002 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, по специальности юриспруденция.С 2004 года проходил службу в органах в органах прокуратуры Владимирской области: следователь, старший следователь, следователь по особо важным делам отдела по расследованию уголовных дел прокуратуры города Владимира, старший помощник прокурора города Владимира, заместитель Гусь-Хрустального межрайонного прокурора, начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Владимирской области, последняя занимаемая должность – заместитель прокурора города Владимира, сообщает