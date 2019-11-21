В мэрии уверяют, что работа идёт в усиленном режиме

Во Владимире новые ясли-пристройки к детским садам №66, 87, 4 и 62, которые должны сдать в эксплуатацию до конца 2019 года, готовы лишь на 50%. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Владимира Сергей Сысуев.Несмотря на то, что объекты готовы лишь наполовину, в мэрии уверяют, что работа идёт в усиленном режиме, а небольшое отставание от графика (10-12 дней) сократится в ближайшее время.В новых яслях, рассчитанных на 200 мест, планируют разместить детей от полутора до трёх лет, что может помочь ликвидировать очередь в ясельные группы в городе.