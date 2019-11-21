В мэрию подали заявку о проведении акции протеста 4 декабря

Во Владимире коммунисты планируют провести митинг против «беспредела федеральных дорожников», которые в рамках реконструкции трассы М-7 закрыли на ней все левые повороты в черте города. В мэрию подали заявку о проведении акции протеста 4 декабря у Белого дома.23 ноября протестующие предлагают инициативным жителям города собраться в конференц-зале гостиницы «Владимир» и обсудить совместный план действий по отстаиванию интересов жителей Владимирской области.Ранее в интернете появилась петиция на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки, в которой владимирцы требуют оценить действия ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород». Петицию подписали около 1000 человек.