Без использования его трудов не могут обойтись современные краеведы.

Без использования его трудов не могут обойтись современные краеведы. Во Владимире прошла акция памяти Василия Гавриловича Добронравова. Он скончался 100 лет назад, 21 ноября 1919 года.В Князь-Владимирской церкви состоялась панихида. С памятным словом об одном из крупнейших исследователей владимирского края к присутствующим обратился митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. На могиле Добронравова, восстановленной в 1997 году, владыка совершил освящение нового креста. Он поставлен на средства, собранные молодёжным отделом Владимирской митрополии. Среди участников акции - владимирские краеведы и архивисты.«Для нас, для архивистов, Василий Гаврилович прежде всего памятен как автор многочисленных трудов, буквально вчера мы просматривали его библиографию и нет ни одной статьи, ни одной книги, ни одной работы, которая сейчас, в наше время не была бы востребована»,- рассказала Наталья Максимова, директор Государственного архива Владимирской области.Самым востребованным трудом Василия Добронравова, созданным в конце 19 столетия, является "Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии" в пяти томах. Кроме того, краевед был в числе организаторов Владимирской учёной архивной комиссии, которая стала предшественницей Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Валерий Скорбилин