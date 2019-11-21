Им стал 40-летний Андрей Федосов

19 ноября во Владимирской области назначили нового прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Им стал зампрокурор города Владимира Андрей Федосов, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.Андрей Федосов родился во Владимире в 1979 году. Окончил питерский университет МВД и с 2004 работал следователем в областной прокуратуре. Оттуда попал в прокуратуру Гусь-Хрустального, а затем стал зампрокурором города Владимира.Методы работы в тюрьмах Владимирской области уже несколько раз . В последний раз один из заключённых. После проверки бывший начальник владимирского управления ФСИН Андрей Виноградов был уволен. Андрей Фёдоров во многом был назначен, чтобы исправить положение и тщательнее наблюдать за работой исправительных колоний.