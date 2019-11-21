21 ноября в Юрьев-Польском районном доме культуры состоится региональный творческий фестиваль «Студенческая осень – 2019»

21 ноября в Юрьев-Польском районном доме культуры состоится региональный творческий фестиваль «Студенческая осень – 2019». Фестиваль посвящен 75-летию Владимирской области. Команды учащихся организаций среднего профессионального образования из Александрова, Владимира, Коврова, Судогды и Юрьева-Польского представят свои выступления, объединённые оригинальным сценарием и единым стилистическим режиссёрским решением.