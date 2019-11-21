Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Коврова по факту нанесения смертельных побоев бабушке.

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Коврова по факту нанесения смертельных побоев бабушке. Сообщает региональный Следственный комитет.Вечером 17 ноября обвиняемый со своей знакомой пришел в гости к 71-летней одинокой бабушке. Пока мужчина за чашкой чая отвлекал потерпевшую, 31-летняя пособница пошла в другую комнату для поиска ценных вещей. В это время бабушка заподозрила неладное и начала звать на помощь. Обвиняемый повалил беспомощную женщину на пол и нанес удары руками по голове, от которых она скончалась на месте преступления. После этого мужчина нашел в квартире сотовый телефон, продукты питания и вместе со своей знакомой скрылись с места преступления.Подозреваемые задержаны, мужчина заключен под стражу. Действиям пособницы следствием также будет дана принципиальная оценка. Расследование уголовного дела продолжается.