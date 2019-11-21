В Собинке в полицию обратился мужчина, обнаруживший пропажу денег со своего банковского счета.

В Собинке в полицию обратился мужчина, обнаруживший пропажу денег со своего банковского счета. В ходе расследования выяснилось, что потерпевший забыл карту в банкомате одного из сетевых магазинов. Этим воспользовалась жительница поселка Ставрово. Она услышала звуковой сигнал банкомата, а затем увидела, что внутри находится банковкая карта. Подозреваемая забрала чужую карту и в дальнейшем несколько раз воспользовалась ею, совершив оплату продуктов на сумму 9 500 рублей.Свою вину в содеянном подозреваемая признала.Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело по статье мошенничество с использованием электронных средств платежа