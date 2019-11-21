Водитель и пассажир провалившейся в яму с кипятком машины в Пензе скончались от удушения. Заключение судебно-медицинской экспертизы обнародовало региональное управление СКР.

Водитель и пассажир провалившейся в яму с кипятком машины в Пензе скончались от удушения. Заключение судебно-медицинской экспертизы обнародовало региональное управление СКР.Следователи восстановили события злосчастного утра 19 ноября. По их данным, прорыв трубы тепломагистрали рядом с домом 37а по улице Аустрина произошел около 9 часов. Первый пар начал подниматься над асфальтом в 09:19, за следующие 15 минут образовалась заполненная кипятком промоина, в которую и угодил "Ларгус". Мужчины — 49-летний Владимир В. и 53-летний Игорь Ч. — не успели выбраться из салона и захлебнулись горячей водой.Ремонтом и обслуживанием теплотрассы занимается компания "Т Плюс Теплосеть Пенза", филиал мордовского предприятия. Трубопровод, который проложили 57 лет назад, последний раз исследовали в 2018 году. Согласно заключению специалистов, магистраль соответствует требованиям промышленной безопасности, а ее использование возможно до октября 2020 года.Следователи изъяли всю документацию в офисе обслуживающей компании и организации, которая проводила экспертную оценку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".