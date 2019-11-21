Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания союза Белоруссии и России Вячеслав Володин выступил на 57-й сессии Собрания. Парламентарий предупредил об опасности пересмотра истории.

Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания союза Белоруссии и России Вячеслав Володин выступил на 57-й сессии Собрания. Парламентарий предупредил об опасности пересмотра истории.В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на состоявшейся сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России было принято заявление, в котором отразилась позиция депутатов относительно попыток переписать историю. Парламентарии подчеркнули свою верность сохранению памяти подвига предков, а также указали на совместное стремление к миру и дружбе между народами."Приняв это решение, мы не должны ограничиться только текстом, который мы поддержали", – уверен Вячеслав Володин. Он обратил внимание на то, что в Европе заметна тенденция к пересмотру итогов Второй Мировой войны. Подобные заявления звучат даже с трибун европейских парламентов. Спикер Госдумы предложил обратить внимание на речи, звучащие в Польше. "Те, кто остался лежать там, себя защитить не могут", – подчеркнул он.Промолчать в подобной ситуации, уверен Вячеслав Володин, означает предать ту память, которую наследники Победы должны нести по жизни. "Сегодня Европа живет потому, что советский солдат и офицер, погибнув, дал возможность ей развиваться", – напомнил председатель нижней палаты парламента России."Нам крайне важно защитить память", – подчеркнул Володин.Он напомнил, что в Госдуме договорились с коллегами из парламентов Словакии и Израиля для координации своей деятельности в данном направлении. "Предлагаем сделать такое и в рамках Союзного государства", – добавил спикер Парламентского собрания союза Белоруссии и России."Руку никто не подаст тем правителям, которые затеяли пересмотр истории", – предупредил он. Никто не станет уважать тех, кто предал память о своих отцах и вынес какие-то новые, неприемлемые, оценки, добавил Вячеслав Володин, говоря о происходящем в Польше.