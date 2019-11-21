Освободившийся четыре с половиной месяца назад житель Зарайска с мечом в руках напал на таксиста, отобрал у него машину и спустя полчаса разбил ее в окрестностях города. Допрос подозреваемого сняли на видео.

Освободившийся четыре с половиной месяца назад житель Зарайска с мечом в руках напал на таксиста, отобрал у него машину и спустя полчаса разбил ее в окрестностях города, сообщили в ГУ МВД по Московской области. Допрос подозреваемого сняли на видео.Трижды судимый за убийство и грабежи 35-летний мужчина вышел на свободу в конце июня текущего года, а теперь вновь рискует отправиться в места не столь отдаленные еще на 15 лет. По собственному признанию, он напал на таксиста, который подвозил его до места, и потребовал отдать ему все деньги и телефон. В качестве доказательства серьезности своих намерений он пригрозил водителю коротким мечом (предположительно ниндзякэном).Добыча оказалась небогатой, и тогда злоумышленник вытащил таксиста из салона, а сам сел за руль и рванул за пределы города. Но далеко уехать ему не удалось — по пути к Серебряным Прудам машина перевернулась. Подозреваемый сбежал, но вскоре был задержан. Отпираться он не стал, признав свою вину. Суда предполагаемый разбойник будет дожидаться в следственном изоляторе.