Аддиктолог (врач, занимающийся зависимостями) Мокка Лорберг рассказала об основных симптомах алкоголизма. Она подчеркнула, что распитие спиртных напитков в любых количествах может ..

Аддиктолог (врач, занимающийся зависимостями) Мокка Лорберг рассказала об основных симптомах алкоголизма. Она подчеркнула, что распитие спиртных напитков в любых количествах может серьезно повредить организму.Лорберг объяснила, что если человек не может отказаться от алкоголя, зная о негативных последствиях для жизни, то это уже может называться зависимостью. Или когда повседневная жизнь человека вращается вокруг спиртного и усилий по тому, чтобы его получить, передает.Еще одним признаком, по словам аддиктолога, является невозможность ограничиться одним бокалом. То есть первый стакан всегда провоцирует употребление последующих доз. И даже если человек выпивает один бокал, чтобы на какое-то время почувствовать себя лучше – это тоже не очень хороший симптом, добавила врач.Она отметила, что здоровью также может повредить и красное вино. Даже если люди пьют всего один бокал в день. Лорберг заверила, что и такое потребление алкоголя может стать слишком рискованным для нашего организма.