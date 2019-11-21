Балерина поделилась откровением. Анастасия Волочкова уверена, что всему свое время и ушедшие возможности не вернуть.

Балерина поделилась откровением. Анастасия Волочкова уверена, что всему свое время и ушедшие возможности не вернуть.Заметнопохудевшая артистка приятно удивила зрителей внешним видом. Они порадовалисьтому, что знаменитость снова пришла в отличную форму и полна сил. Анастасия Волочковавышла к публике в прозрачном эксклюзивном наряде, подаренном ей когда-тоНиколаем Басковым.Поклонникивосхитились танцам балерины в клетке и подвесных тросах. К слову, наряды звездаза вечер меняла не меньше десяти раз. В зале присутствовала и дочь АнастасииВолочковой – 14-летняя Ариша. Посмотреть шоу мамы девочка пришла с подружкой.Наследница гордитсясвоей звездной родительницей. "Я была свидетелем всех этапов подготовки,которые мамы проходила ради этого шоу. Как она училась каждому элементу,который здесь показан. И то, что девочки-гимнастки репетируют с детства, мамавыучила за небольшой срок. И меня это впечатляет", – приводит слова Ариадны20 Ноя 2019 в 12:04 PSTМатериал дополняется