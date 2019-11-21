Балерина поделилась откровением. Анастасия Волочкова уверена, что всему свое время и ушедшие возможности не вернуть.
Балерина поделилась откровением. Анастасия Волочкова уверена, что всему свое время и ушедшие возможности не вернуть.
Заметно
похудевшая артистка приятно удивила зрителей внешним видом. Они порадовались
тому, что знаменитость снова пришла в отличную форму и полна сил. Анастасия Волочкова
вышла к публике в прозрачном эксклюзивном наряде, подаренном ей когда-то
Николаем Басковым.
Поклонники
восхитились танцам балерины в клетке и подвесных тросах. К слову, наряды звезда
за вечер меняла не меньше десяти раз. В зале присутствовала и дочь Анастасии
Волочковой – 14-летняя Ариша. Посмотреть шоу мамы девочка пришла с подружкой.
Наследница гордится
своей звездной родительницей. "Я была свидетелем всех этапов подготовки,
которые мамы проходила ради этого шоу. Как она училась каждому элементу,
который здесь показан. И то, что девочки-гимнастки репетируют с детства, мама
выучила за небольшой срок. И меня это впечатляет", – приводит слова Ариадны
20 Ноя 2019 в 12:04 PST
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