Всенародно любимой собаке поставят памятник в Смоленске. Как известно, Полкан обитал в центре города и погиб от рук догхантеров. Воплотить идею в жизнь согласился скульптор Петр Фишман, сообщает ГТРК Смоленск.

Всенародно любимой собаке Полкану поставят памятник в Смоленске. Воплотить идею в жизнь согласился скульптор Петр Фишман, сообщает ГТРК "Смоленск".Как известно, пес обитал в центре Смоленска. Жители города подкармливали его, он был абсолютно безобиден, любил играть с детьми, гулял рядом с пожилыми людьми. Погиб от рук догхантеров — его отравили в начале ноября. Новость получила большой резонанс, и затем появилась идея — сделать памятник. По мнению горожан, он будет символизировать любовь к ближнему, доброту и верность. И напоминать о жестокости, с которой приходится иногда сталкиваться.Место для установки скульптуры еще не выбрано. Как рассказал один из инициаторов проекта, сенатор Сергей Леонов, после всех согласований с властями города обязательно будет проведено народное голосование. И тогда уже появится счет для сбора денег. Организаторы планируют, что на установку памятника Полкану понадобится не меньше года.