Фигурант проник в дом в момент отсутствия хозяйки.

14 ноября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 27-летняя жительница города Владимира, сообщившая о хищении имущества из её дома, находящегося в одном из поселков района. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, что пропали бензопила, электроплитка, зимняя обувь и более 100 м электропроводки.Сумма причиненного ущерба составила 27 000 рублей.Участковый уполномоченный полиции во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска провели комплекс мероприятий, в результате которого установили и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей.Установлено, что злоумышленник, проходя мимо дома, обратил внимание на отсутствие света в окнах и сделал вывод, что хозяев нет. Дождавшись момент, когда за ним не будут наблюдать, фигурант выставил стекло в оконной раме, проник в дом и похитил имущество, после чего с места совершения преступления скрылся.Похищенное имущество, за исключением электропроводки, которую подозреваемый продал, полицейские изъяли.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в жилище).Фигурант заключен под стражу.