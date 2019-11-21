Российский вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев занял первое место в рейтинге самых лояльных футболистов Европы. Всего в Топ-25 составленного списка были также включены еще два представителя России – и оба также являются вратарями.

Российский вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев занял первое место в рейтинге самых лояльных футболистов Европы. Всего в Топ-25 составленного списка были также включены еще два представителя России – и оба также являются вратарями.Акинфеев выступает за столичных "армейцев" на протяжении 16 лет 10 месяцев и 20 дней – такого показателя нет ни у одного игрока из десятки лучших чемпионатов Старого света. Как сообщает Спортбокс.Ru, именно среди команд Топ-10 лиг континента расчет интернет-портала Transfermarkt и велся.Второе место занял защитник французского "Сент-Этьена" Лоик Перрен (16 лет 4 месяца 21 день), а замкнул тройку аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси – он играет за каталонцев 15 лет 10 месяцев и 20 дней.Отметим, что в Топ-25 также вошел вратарь московского "Динамо" Антон Шунин, занявший 17 место (12 лет 10 месяцев 20 дней), а на 24 строчке расположился голкипер столичного "Локомотива" Гильерме. Он в "Локо" уже 12 лет 3 месяца и 20 дней.