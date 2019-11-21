Недовольный пробками на дороге мужчина выстрелил в таксиста из травматического пистолета. Стали известны некоторые подробности инцидента. Пострадавший рассказал, что к нему подошел ..

Недовольный пробками на дороге мужчина выстрелил в таксиста из травматического пистолета. Стали известны некоторые подробности инцидента.Пострадавший рассказал, что к нему подошел некий мужчина, который начал требовать от таксиста немедленно уехать. Когда таксист вышел из машины и попытался объяснить, что не может уехать из-за пробки, злоумышленник достал газовый пистолет и выстрелил в собеседника несколько раз. Полицейские уже задержали подозреваемого. Им оказался москвич 1986 года рождения, пишет .