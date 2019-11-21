Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что в рамках домашнего этапа Еврохоккейтура национальная команда проведет одну встречу на футбольном стадионе Газпром-Арена в Санкт-Петербурге. Речь идет об игре с финскими хоккеистами, которая состоится 19 декабря.

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что в рамках домашнего этапа Еврохоккейтура национальная команда проведет одну встречу на футбольном стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Речь идет об игре с финскими хоккеистами, которая состоится 19 декабря.Напомним, что в прошлом году на встрече между этими же соперниками был установлен рекорд посещаемости хоккейных матчей в России. Тогда игру россиян с финнами посетили 71 381 зрителей.Напомним, что домашний этап Еврохоккейтура состоится с 12 по 15 декабря 2019 года.