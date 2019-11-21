У 55-летней Натальи Ветлицкой подрастает единственная дочь Ульяна. Звезда признается, что очень любит наследницу, однако материнство не сделало ее жизнь лучше.

У 55-летней Натальи Ветлицкой подрастает единственная дочьУльяна. Звезда признается, что очень любит наследницу, однако материнство не сделалоее жизнь лучше.Ульяна появилась на свет, когда Наталье было уже 40 лет.Рожала российская звезда во Франции. После Ветлицкая и ее малышка переехали вИспанию. Артистка хотела, чтобы ее единственная наследница выросла в другомменталитете. О том, кто является отцом девочки, певица не говорит.Наталья Ветлицкая не скрывает, что появление ребенка несделало ее счастливее. Теперь артистка постоянно чувствует тревогу."Может быть я не такая как все женщины, может быть янеправильная. Я детей не хотела. Мне казалось, что это дикая ответственность иэто адски обременительно. Дети – это жесть, конечно, просто это испытание такоеконкретное. Но после рождения вся твоя жизнь меняется, ты уже себе непринадлежишь, ты сходишь с ума, ты боишься каждую секунду, не дай Бог с нейчто-то случится. Но мне рождение ребенка счастья не принесло", – сказала на съемках ток-шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".21 Ноя 2019 в 12:07 PSTДобавим, что артистка не хочет публичности для Ульяны. Звездатолько один раз опубликовала фото дочери в соцсетях. Девушка похожа на свою знаменитуюродительницу. говорила, что в школе Ульяну травят из-заизвестной фамилии.