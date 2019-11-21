Телеведущая Лариса Гузеева сменила имидж. Звезда шоу Давай поженимся! на Первом канале вновь брюнетка.

Телеведущая Лариса Гузеева сменила имидж. Звезда шоу "Давайпоженимся!" на Первом канале вновь брюнетка.Весной этого, 2019 года, Лариса Гузеева неожиданно для всехстала блондинкой. Просто изменив цвет волос знаменитость привлекла к себевсеобщее внимание. Мнения поклонников по поводу нового образа теледивы тогдаразделились.Сегодня, 21 ноября, звезда шоу "Давай поженимся!" опять далаповод для пересудов. Она неожиданно для всех вернулась к исходному цвету. На новыхфото Лариса Гузеева позирует с каштановыми локонами.Отметим, что телеведущая провела девять дней в детокс-клиникена берегу Финского залива. Звезде проводили оздоравливающие процедуры. Благодаряпитанию по системе "ешь и худей", она сбросила пять килограммов.21 Ноя 2019 в 1:05 PST"Какое мучительное возвращение к себе! Спасибо всем, ктоменя понял и постарался помочь – чуткие и деликатные профессионалы! Результатменя удивил – при этом никакого насилия над организмом – все в удовольствие!Уже жду новых встреч. И да, я возвращаюсь к своему цвету волос – убедили", —написала в личном "Инстаграм".Между тем, по словам колориста Екатерины Семухиной, не идет темный цвет волос, как, впрочем, и пепельный блонд. Экспертпредложил теледиве отказаться от холодных оттенков светлого и отдатьпредпочтение более теплым тонам блонда. Это, по словам специалиста, освежит лицо.21 Ноя 2019 в 6:52 PST"Безусловно блондинкой ей лучше – она выглядит стильной, вто время как каштановый цвет, делает телеведущую старше. Возможно, ощущениетого, что цвет не подходит, усиливается, потому что на этих фото у Гузеевой нетукладки и макияжа. Но это все равно не оправдание – если цвет идет, то оносвежает женщину в любом виде, независимо от отсутствия или присутствия косметикина лице", – цитирует эксперта4 Ноя 2019 в 9:30 PST