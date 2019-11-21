Звезда Уральских пельменей Юлия Михалкова почти на три недели пропала из поля зрения. Наконец, артистка вернулась и опубликовала новое фото в своем Инстаграм-аккаунте.

Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова почти на три недели пропала из поля зрения. Наконец, артистка вернулась и опубликовала новое фото в своем Инстаграм-аккаунте.Актриса предстала в крайне необычном амплуа. Она облачилась в белую шубу и надела на голову огромный меховой кокошник, украшенный бусами. Кадр сделан в автомобиле класса люкс."Давно не виделись!😁 Пока я активно занималась подготовкой к съемкам в новых передачах (да, их много!!), в инстаграме началась революция: ликвидируют лайки!❤️", – написала знаменитость.Юлия отметила, что для одних это настоящая трагедия. Но она считает это правильным решением."Долой безумную гонку за сердечками! Прямо не соцсеть, а магазин с ценниками", – высказалась звезда.Обращаясь к фолловерам, она заявила, что шедевр – это не цифра под фото. Это, прежде всего, искренность, красота, вдохновение, талант.20 Ноя 2019 в 11:26 PSTПоклонники, в свою очередь, признались, что очень скучали и попросили Юлию больше не пропадать на такой долгий период. Кроме того, многие восхитились обликом Михалковой. "Моя краса! Тебе очень идет", "Ух, какая вся пушистая❤️", "Классно выглядишь❤️", – писали восторженные подписчики.