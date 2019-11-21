Скандал вокруг Криштиану Роналду, который конфликтует с главным тренером итальянского Ювентуса Маурицио Сарри, обрастает слухами и сплетнями. Криш был заменен в двух последних матчах, что вызвало у португальца негодование. Сарри как мог отмазывал звезды, а другие футболисты Юве требуют извинений.

Скандал вокруг Криштиану Роналду, который конфликтует с главным тренером итальянского "Ювентуса" Маурицио Сарри, обрастает слухами и сплетнями. Криш был заменен в двух последних матчах, что вызвало у португальца негодование. Сарри как мог "отмазывал" звезды, а другие футболисты "Юве" требуют извинений.Роналду был заменен в матче Серии "А" против "Милана" (1:0) и во встрече Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1). Позже стало известно, что в игре итальянского первенства португалец покинул стадион еще до окончания матча, напоминает Спортбокс.Ru. За это его раскритиковали и специалисты, и фанаты, и, похоже, коллеги.Правда, потом появились сообщения, что португалец решил пригласить всю команду на ужин для того, чтобы добиться примирения. Тем не менее, инсайдеры сообщают, что Криштиану Роналду не слишком счастлив в Италии и может сменить нынешний клуб на "Манчестер Юнайтед", за который он уже выступал ранее. В частности, эту информацию в программе Chiringuito De Jugones озвучил журналист Эдуардо Инда.Как считают эксперты, 34-летний португалец покинет "Старую синьору", если команде не удастся выиграть Лигу чемпионов. Несмотря на то, что контракт Роналду с "Юве" рассчитан до 2022 года, клуб из Турина может произвести обмен с "Манчестер Юнайтед": в Италию переберется француз Поль Погба, а Криш отправится в Англию.