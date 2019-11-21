Десятки незаконных хостелов нашли сотрудники Жилищной инспекции во время совместного рейда с прокуратурой. По новому закону держать мини-гостиницы в жилых домах запрещено. Хозяева малобюджетных ночлежек представляют их как обычные съемные квартиры, но их выдают грязь, шум, количество жильцов и отсутствие документов.

Десятки незаконных хостелов нашли сотрудники Жилищной инспекции во время совместного рейда с прокуратурой. По новому закону держать мини-гостиницы в жилых домах запрещено. Хозяева малобюджетных ночлежек представляют их как обычные съемные квартиры, но их выдают грязь, шум, количество жильцов и отсутствие документов.Утро у гостей небольшого хостела в новом жилом комплексе началось с гостей. Сотрудники Жилищной инспекции вместе с прокуратурой и полицией пришли по объявлению в Интернете. Три комнаты в квартире номер 204 сдаются в аренду.Еще на этапе строительства собственники переделали просторную двухкомнатную квартиру в три студии, которые превратились в три гостиничных номера со всеми удобствами — здесь есть холодильник и варочная плита, в каждом номере душ и туалет. Жильцы уверяют, что они тут на законных основаниях.- Вы снимаете эту квартиру?- Вот у меня договор аренды.Но с 1 октября такие мини-гостиницы в жилых домах запрещены и должны быть закрыты. Многие владельцы таких незаконных хостелов после изменений в законе просто ушли в подполье. Еще пару месяцев назад в коридоре была стойка администратора, теперь нет. Судя по обуви и вещам в шкафу, это хостел исключительно для девушек, правда, не самых опрятных — на кухне горы мусора, грязной посуды и вещей. Оплата — 500 рублей в сутки на карту хозяину квартиры. По вечерам к девушкам часто заходят гости противоположного пола.Каждую неделю комиссия жилинспеции по всей Москве находит десятки незаконных хостелов, которые открываются в обычных квартирах. Например, как эта ночлежка — в обычной трехкомнатной хрущевке установлено 16 кроватей. Здесь тоже цена за ночь 500 рублей с человека. В месяц владелец квартиры получает доход более 200 тысяч рублей и вряд ли платит налоги.Чтобы бизнес не закрыли, владельцы идут на хитрости: пытаются убедить комиссию, что ночлежка — это обычная съемная квартира, а администратор — ответственный квартиросъемщик."Официально это помещение проходит как хостел, имеется на Booking.com, здесь можно снять помещение, все это свободно делается", — объясняет Валентин Киселев, начальник Жилищной инспекции по САО г. Москвы.Все комнаты изолированы, запираются на замок, в каждой кровать и одноразовые тапочки, на кухне два десятка комплектов белья, а в коридоре памятка — индивидуальные скидки для постоянных клиентов. Да и соседи не раз жаловались в управляющую компанию на шумных гостей.Мини-отели, которые отыскали во время таких рейдов, будут закрыты принудительно по решению суда. Если владельцы его не исполнят, им будет грозить уже уголовная ответственность.