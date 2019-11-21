Продюсера Яну Рудковскую нередко критикуют за ее поведение с сыном. Да и в целом злопыхатели не теряют шанса оскорбить знаменитость. Тем не менее в этот раз, заявившая о родах жена Плющенко умудрилась крупно опозориться.

Продюсера Яну Рудковскую нередко критикуют за ее поведение с сыном. Да и в целом злопыхатели не теряют шанса оскорбить знаменитость. Тем не менее в этот раз, заявившая о родах жена Плющенко умудрилась крупно опозориться.Рудковская не только пытается запустить свое новое телешоу "Яна Супер", но и с успехом ведет телеграмм-канал. Продюсер нередко общается с поклонниками, однако в этот раз что-то явно пошло не так. Отвечая на вопросы, знаменитость посетовала на то, что стала известна не как профессионал, а скорее как дополнение к популярным персонажам, с которыми она часто взаимодействует."Приятно, конечно, что я в топ-10, но писать про мой род деятельности, что я продюсер Билана (уже лет десять как партнер) и мать Гном-Гномыча ну как-то совсем не солидно", – несколько возмутилась Яна. Она отметила, что ее такой подход совсем не устраивает."Все мои роды бизнесов есть, если что, в шапке моего профиля – это на будущее. Мечтала попасть в Форбс как продавшая один миллион билетов на собственные шоу, а попала как блогер. О как", – дополнила Рудковская.Конечно, поклонники не могли не обратить внимание на столь досадную ошибку знаменитости. Так одна из подписчиков телеграмм-канала Яны "Голубь света" решила подшутить над продюсером и написала: "Яна, а фото родов бизнеса есть?". Текст девушка сопроводила забавным смайликом в виде мартышки, закрывающей себе глаза.19 Ноя 2019 в 8:24 PSTВпрочем, супруга знаменитого фигуриста нисколько не обиделась. Она с юмором ответила поклоннице мол: "А надо ли?". После этого женщина опубликовала новый пост с исправленной ошибкой, однако ее предыдущее сообщение все еще висит в сети. Как говорится, что однажды попало в интернет, то там навек и останется.