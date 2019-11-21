Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв украинского бизнесмена Игоря Коломойского восстановить отношения с Россией. Глава государства заявил, что хотел бы сам определять ..

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв украинского бизнесмена Игоря Коломойского восстановить отношения с Россией. Глава государства заявил, что хотел бы сам определять политический курс страны, передает в четверг "."Я хoтел бы, чтoбы я как президент думал o междунарoдных oтнoшениях и вектoре Украины все же, а не любoй бизнесмен. Мне кажется, чтo этo правильнo", – заявил Зеленский в интервью одному из украинских изданий.Напомним, что 13 ноября Коломойский дал интервью американскому изданию The New York Times, в котором призвал украинского лидера восстановить отношения с Россией и остановить конфликт на Донбассе. Он пояснил, что это необходимо для "экономического выживания" Украины.