В Донбассе сегодня открыли восстановленный мост через Северский Донец в станице Луганской. Украинские силовики подорвали его еще 4 года назад, и с тех пор движение транспорта через единственный официальный пункт пропуска между ЛНР и Украиной было невозможным. На открытие приехал Владимир Зеленский. Он сразу же внес путаницу в планы строителей, но после его отъезда всё встало на свои места.

В Донбассе сегодня открыли восстановленный мост через Северский Донец в станице Луганской. Украинские силовики подорвали его еще 4 года назад, и с тех пор движение транспорта через единственный официальный пункт пропуска между ЛНР и Украиной было невозможным. На открытие приехал Владимир Зеленский. Он сразу же внес путаницу в планы строителей, но после его отъезда всё встало на свои места.Движение по восстановленному участку моста у станицы Луганская — восстановлено, идут люди. Для многих жителей районов, прилегающих к линии соприкосновения, это единственная возможность ее пересекать.Этот мост был разрушен ещё в 2015-м. Взорвали украинские военные. Восстановить переход было одним из условий Минских соглашений. Украина долго игнорировала это, но в итоге работы начались. Люди ждали открытия несколько лет."Сын, это — Дорога жизни, как Ладога для Ленинграда. Вот что это для нас", — говорит пожилая женщина, которую везут по мосту в инвалидной коляске.Сегодня в сопровождении украинской прессы к мосту прибыл Владимир Зеленский. Дошёл до середины.Для киевских властей принципиально важно показать, что они могут выполнять хотя бы какие-то договоренности, которые они раньше срывали. Впрочем, для мирных жителей не столько важны причины, сколько – последствия.Зеленский в зеленой куртке почти дошёл до Луганской республики. Заглянул в провал моста, который взрывали украинские военные. Под присмотром десятка камер поговорил с людьми. В том числе, о мирном процессе. Но с места в карьер по сути стал выдвигать новые условия Донбассу."Передача Украине контроля над границей с Россией. Еще один вопрос, который является одним из непростых, потому что состоит из многих составляющих, это возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", — сообщил он.Требования полностью противоречат Минским соглашениям и понятно — неприемлемы для республик, где строго следуют подписанным документам.Все ждали, что Зеленский объявит об открытии движения по мосту. Но вот странность, он его только анонсировал: "Через два дня он полностью будет открыт. Там все готово. Мы очень быстро построили пешеходный мост. И теперь, чтобы открыть этот мост, надо разобрать конструкцию пешеходного моста".И в очередной раз случилось не так, как он решил. Почти сразу после его и отъезда простые рабочие убрали ограждение. Сам мост ведь уже построен."Что реально подразумевал господин Зеленский под открытием моста, в таком случае я не понимаю, хотя рад тому, что готовая к использованию конструкция открыта для прохода, для использования людьми", — заявил Владислав Дейнего, полномочный представитель ЛНР в трехсторонней контрактной группе по урегулированию по урегулированию ситуации в Донбассе, министр иностранных дел ЛНР.Мост, правда, восстановлен не полностью — наведена только пешеходная переправа."Люди мира хотят, добра, нормального общения. У всех ведь полно родственников", — говорит местная жительница."Хочется мира, спокойствия, тишины. Это самое главное", — рассказала другая женщина.Участок разведения сторон у станицы Луганская — пока самый успешный с точки зрения выполнения договорённостей. В других районах не так спокойно. Ежедневно приходят сообщения о новых обстрелах вдоль линии соприкосновения. Экономическая блокада продолжается.