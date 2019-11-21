Президенту Украины пока не удаётся обрести все положенные ему полномочия, а потому Владимиру Зеленскому постоянно приходится защищать своё положение. Причин, по которым это не получается - несколько.

Президенту Украины пока не удаётся обрести все положенные ему полномочия, а потому Владимиру Зеленскому постоянно приходится защищать своё положение. Причин, по которым это не получается — несколько.Последним примером стала заочная дискуссия с бизнесменом Игорем Коломойским. Тот на днях в интервью New York Times заявил, что США ведут войну с Россией "до последнего украинца". Коломойский посоветовал наладить отношения с Россией и в первую очередь путём заключения выгодных для Украины с экономической точки зрения сделок с РФ.Казалось бы, частное мнение одного из украинских олигархов могло бы так и остаться незамеченным, однако получило реакцию самого президента. Болезненное восприятие, основывается как раз на понимании самим Зеленский, что он не в состоянии всецело контролировать ни внешнюю ни внутреннюю политику."Я хочу, чтобы я, как президент думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен", — заявил Зеленский, добавив, что это он, правительство и общество должны принимать государственные решения.Отказывая Коломойскому в том, что он как раз выражает мнение части украинского общества, Зеленский хочет не столько конфликта с бизнесменом, сколько укрепления своего статуса.Проблема лишь в том, что свои суверенные президентские полномочия глава Украины в первые же дни после избрания передал делегации, специально для этого прибывшей из США. Обещание "во всём следовать курсом за Вашингтоном", данное Зеленский, отнюдь не послужило укреплению его политических позиций.Не поверив в поддержку большинства населения страны, и понадеявшись на заокеанских "партнёров", президент Украины загнал себя в ситуацию, когда просто не может выполнить свои предвыборные обещания.Именно об этом неделю назад в эфире телеканала News One говорил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак, заявляющий, что Зеленский так и не начал борьбу с коррупционерами, не воплотил в жизнь принцип "один закон для всех" и не создал экономических и политических предпосылок для возвращения в страну уехавших на заработки украинцев.Практически на тех же принципах строятся обвинения ещё одного политика — депутата Вадима Рабиновича. Он приводит массу примеров того, кто на самом деле принимает решения, касающиеся внутренней и внешней политики на Украине.Глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс является гражданином Литвы, у председателя президентской фракции Давида Арахамии есть американский паспорт, наблюдательные советы энергетического концерна "Нафтогаз" и крупнейшего государственного банка страны "Ощадбанк" полностью состоят из иностранных граждан, а каждый третий депутат пропрезидентской фракции в Раде кормится за счёт грантов от Сороса — рассказал Рабинович.Иностранцы, занимающие ключевые посты получают зарплаты вдвое превосходящие те, что достаются украинцам, а действуют они при этом вовсе не в интересах государства, отмечает политик.Так что сейчас уже трудно сказать, являются ли резкие напоминания Зеленого о том, что он, а не кто-то другой, обладает президентскими полномочиями, попыткой укрепить свою власть или это уже старания власть удержать.