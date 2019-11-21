Бриттани Пилкингтон убила по очереди трех сыновей. Она считала, что муж уделяет им больше внимания, чем ей и дочери. Адвокаты утверждают, что у Пилкингтон поврежден мозг. По данным , девушку ..

Бриттани Пилкингтон убила по очереди трех сыновей. Она считала, что муж уделяет им больше внимания, чем ей и дочери. Адвокаты утверждают, что у Пилкингтон поврежден мозг.По данным , девушку должны были судить в следующем году, но она дала признательные показания и смогла тем самым ускорить процесс, а также избежать смертной казни, получив 37 лет тюрьмы.Как объяснила Пилкингтон, смерть первого ребенка была случайностью. Он якобы погиб, когда она неосторожно перекатилась через сына. Второго ребенка она задушила одеялом. Третьего сначала забрали, но потом по решению суда вернули в семью, а через неделю мальчик был убит. Восьмилетняя дочка от действий матери не пострадала. Сейчас ее воспитывают дядя и тетя.Один из адвокатов подсудимой сказал, что в детстве она подвергалась сексуальному насилию, а также пострадал от отравления свинцом. Обследования выявили у девушки повреждения мозга.