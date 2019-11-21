Следственное отделение регионального УФСБ России возбудило уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Владимирской области.

Следственное отделение регионального УФСБ России возбудило уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Владимирской области. Он подозревается в том, что не сообщил в органы власти о готовящемся террористическом акте.По версии следствия, молодому человеку в апреле стало достоверно известно, что его знакомый из Рязанской области собирался совершить террористический акт и во исполнение своего плана подыскал третье лицо и вовлек его в свою деятельность. Однако житель Владимирской области не сообщил в органы власти о данных фактах.