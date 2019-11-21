В августе в полицию поступило сообщение о, якобы, заложенном взрывном устройстве в одном из домов в Гусь-Хрустальном.

Возбуждены уголовные дела в отношении жителя Гусь-Хрустального. Он подозревается в ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве в жилом доме.По информации регионального УМВД, в августе в полицию поступило сообщение о, якобы, заложенном взрывном устройстве в одном из домов в Гусь-Хрустальном.Прибывшие на место сотрудники полиции, представители других силовых ведомств и экстренных служб установили, что факт не соответствует действительности. Была установлена личность злоумышленника, оставившего сообщение. Им оказался 40-летний местный житель. Он был задержан и дал признательные показания. Накануне ложного сообщения пьяный мужчина сел за руль «ВАЗа-2107» и был остановлен сотрудниками ОГИБДД. В ходе проверки выявлено, что ранее он уже подвергался административному наказанию за нетрезвую езду и был лишен водительских прав. Также в декабре прошлого года в отношении гусевчанина был установлен административный надзор и соответствующие ограничения, которые он неоднократно нарушал.