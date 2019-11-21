Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми напомнило жителям республики правила поведения при встрече с дикими животными из-за участившихся случаев выхода хищников ..

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми напомнило жителям республики правила поведения при встрече с дикими животными из-за участившихся случаев выхода хищников к населенным пунктам.Как передает , ведомство также опубликовало памятку о том, что нужно делать в случае обнаружения или нападения таких животных. Также жителям Коми напомнили, что размер денежного вознаграждения за добытую особь волка или медведя составляет 20 тыс. рублей независимо от пола и возраста. Выплаты производятся по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов, выданным не ранее 1 августа 2019 года.