Фигурантка обнаружила в банкомате чужую карту и несколько раз использовала её для оплаты покупок.

В конце августа в ОМВД России по Собинскому району обратился местный житель, сообщивший, что обнаружил пропажу денег со своего банковского счета, привязанного к карте. Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства произошедшего, провели комплекс оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий, в результате которого подозреваемая была задержана.Установлено, что фигурантка, находясь в одном из сетевых магазинов, услышала звуковой сигнал банкомата, а затем увидела, что внутри находится банковская карта. Подозреваемая забрала чужую карту и в дальнейшем несколько раз воспользовалась ею, совершив оплату продуктов на сумму 9 500 рублей.Свою вину в содеянном подозреваемая признала.Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).