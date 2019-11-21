Известный португальский специалист Жозе Моуринью, назначенный 20 ноября на пост главного тренера английского клуба Тоттенхэм Хотспур, заявил, что он очень хотел поработать с футболистами шпор.

Известный португальский специалист Жозе Моуринью, назначенный 20 ноября на пост главного тренера английского клуба "Тоттенхэм Хотспур", заявил, что он очень хотел поработать с футболистами "шпор"."Рад присоединиться к клубу с такой богатой историей, который поддерживают такие страстные болельщики. Меня восхищает уровень как команды, так и академии. В "Тоттенхэме" меня привлекает возможность поработать с сильными игроками", – цитирует Моуринью официальный сайт английского клуба.Напомним, что ранее руководство "шпор" приняло решение уволить прежнего наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино из-за плохих результатов и неубедительной игры.